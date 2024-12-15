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Иномарки

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2024
«Карету» Деда Мороза заметили в Уфе
15 декабря, 06:55
Видео. Девушка погибла при столкновении с бензовозом в Башкирии
28 ноября, 05:43
Видео. В Уфе поймали местного «гонщика» на эвакуаторе
11 ноября, 07:46
В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах
20 октября, 15:05
Видео. Уфимские «мажоры» понтуются в Сети
8 октября, 08:52
Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение
19 сентября, 08:05
В Башкирии за бесценок отдают иномарки — что происходит
12 сентября, 14:02
Почти вековая старушка с клюкой ответит за разбитые иномарки в Башкирии
24 июля, 10:16
2023
Стало известно, насколько подорожают автомобили до конца года
14 октября 2023, 10:07

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