Бабуля расколотила иномарки клюшкой в Башкирии

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
На кадрах жильцов дома напротив видно, как пожилая женщина поочерёдно подходит к каждому автомобилю и по несколько раз бьёт его тростью, крича что-то невнятное. Степень повреждений из-за ракурса оценить не представляется возможным, однако, судя по звуку, досталось машинам неслабо.
Наблюдающие из окон жильцы только успели прокричать бабушке, чтобы та остановилась, однако внимать настойчивым просьбам соседей пенсионерка не стала.
Можно предположить, что инциденту предшествовал конфликт женщины с остальными жильцами дома. К концу видео бабушка, срываясь на рыдания, называет соседей «сволочами», после чего к ней подходит один из водителей и отбивает у пенсионерки желание продолжать погром.