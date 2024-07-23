Бабуля расколотила иномарки клюшкой в Башкирии

Можно предположить, что инциденту предшествовал конфликт женщины с остальными жильцами дома. К концу видео бабушка, срываясь на рыдания, называет соседей «сволочами», после чего к ней подходит один из водителей и отбивает у пенсионерки желание продолжать погром.