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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

Бабуля расколотила иномарки клюшкой в Башкирии

Бабуля расколотила иномарки клюшкой в Башкирии

23 июля 2024, 11:14
Фото: vk.com
Погром на парковке во дворе дома устроила пенсионерка в Туймазах 22 июля, сообщают очевидцы.

На кадрах жильцов дома напротив видно, как пожилая женщина поочерёдно подходит к каждому автомобилю и по несколько раз бьёт его тростью, крича что-то невнятное. Степень повреждений из-за ракурса оценить не представляется возможным, однако, судя по звуку, досталось машинам неслабо.

Наблюдающие из окон жильцы только успели прокричать бабушке, чтобы та остановилась, однако внимать настойчивым просьбам соседей пенсионерка не стала.

Видео: vk.com

Можно предположить, что инциденту предшествовал конфликт женщины с остальными жильцами дома. К концу видео бабушка, срываясь на рыдания, называет соседей «сволочами», после чего к ней подходит один из водителей и отбивает у пенсионерки желание продолжать погром.

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