В Башкирии прекратили поиски парапланеристов

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Башкирии закончились поиски двоих парапланетристов, не выходивших на связь с 17 июля. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, мужчин обнаружили живыми сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего в данный момент уточняются. Поисковые группы спасателей МЧС и ГК по ЧС были отозваны.
Как сообщал Mkset, двое любителей активного отдыха собирались совершить полёт в Караидельском районе Башкирии вечером 17 июля. С тех пор родственники и друзья мужчин не могли до них дозвониться.