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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Башкирии прекратили поиски парапланеристов

В Башкирии прекратили поиски парапланеристов

19 июля 2024, 15:54
Фото: 1MI
Туристов перестали искать спустя двое суток.

В Башкирии закончились поиски двоих парапланетристов, не выходивших на связь с 17 июля. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, мужчин обнаружили живыми сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего в данный момент уточняются. Поисковые группы спасателей МЧС и ГК по ЧС были отозваны.

Как сообщал Mkset, двое любителей активного отдыха собирались совершить полёт в Караидельском районе Башкирии вечером 17 июля. С тех пор родственники и друзья мужчин не могли до них дозвониться.

В Башкирии без вести пропали парапланеристы
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