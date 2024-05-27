Друг утонувшего в Уфе ребёнка всё ещё в розыске

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Спасатели Центрального поисково-спасательного отряда Республики Башкортостан и их коллеги из городского управления гражданской защиты в 59-й раз обследовали акваторию и берег реки Белой в Уфе. Как сообщает городское управление гражданской защиты населения в Уфе, спасатели прошли на катерах 105 километров.
Теперь в зоне их внимания обнаружение следов 14-летнего Дамира. Его приятеля, 13-летнего Пашу, нашли мертвым накануне. Тело мальчика уже опознали его родители. Дамир и Паша ушли на прогулку в район реки Белой в Уфе 30 марта 2024 года. После этого никто не видел их живыми.
Mkset восстановил хронологию исчезновения и поисков пропавших подростков в Уфе.