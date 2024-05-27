Друг утонувшего в Уфе ребёнка всё ещё в розыске

Теперь в зоне их внимания обнаружение следов 14-летнего Дамира. Его приятеля, 13-летнего Пашу, нашли мертвым накануне. Тело мальчика уже опознали его родители. Дамир и Паша ушли на прогулку в район реки Белой в Уфе 30 марта 2024 года. После этого никто не видел их живыми.