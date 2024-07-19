В Башкирии без вести пропали парапланеристы

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По данным оперативных служб, двое мужчин отправились полетать на парапланах вечером 17 июля — вылет планировался у села Алексеевка. Родственники и знакомые любителей экстремального спорта заявили, что мужчины с тех пор не выходили на связь.
Спасатели ГК по ЧС и МЧС России в данный момент ведут поиски туристов. Mkset следит за ходом событий.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Гафурийском районе семья из трёх человек не смогла выбраться из пещеры. Дорогу туристам преградила вода, отрезавшая их от автомобиля. Выбираться семье пришлось под присмотром спасателей.