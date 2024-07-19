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Published Сегодня, 14:50

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Updated Сегодня, 14:52

В Башкирии без вести пропали парапланеристы

В Башкирии без вести пропали парапланеристы

19 июля 2024, 14:50
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Спасатели вторые сутки ищут туристов в Караидельском районе Республики Башкортостан, сообщает региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

По данным оперативных служб, двое мужчин отправились полетать на парапланах вечером 17 июля — вылет планировался у села Алексеевка. Родственники и знакомые любителей экстремального спорта заявили, что мужчины с тех пор не выходили на связь.

Спасатели ГК по ЧС и МЧС России в данный момент ведут поиски туристов. Mkset следит за ходом событий.

В Башкирии семья потерялась в пещере
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Гафурийском районе семья из трёх человек не смогла выбраться из пещеры. Дорогу туристам преградила вода, отрезавшая их от автомобиля. Выбираться семье пришлось под присмотром спасателей.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Караидель#Параплан
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