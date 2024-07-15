mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Жители Учалов могут вновь оказаться в коммунальном аду

Жители Учалов могут вновь оказаться в коммунальном аду

15 июля 2024, 10:55
Фото: 1MI
В ходе совещания в правительстве региона Радий Хабиров Радий Хабиров поручил вице-премьеру региона Алану Марзаеву и минЖКХ решить проблему с водоснабжением в городе.

Жители Учалинского района Башкортостана могут повторно остаться без воды. Комментируя ситуацию с единственным в городе водоводом, глава республики отметил, что аварии, из-за которых ранее горожане остались без воды, могут случиться вновь.

Аналогичного мнения придерживаются в администрации муниципалитета, где заявили, что при повторной аварии город может оказаться в критическом положении.

Катастрофа в Башкирии: почти 23000 человек остались без воды
Узнать подробнее

Напомним, в результате порыва трубы в июне этого года несколько тысяч учалинцев остались без воды. Радий Хабиров в ходе разговора с руководителем муниципалитета заявил, что на состояние коммунальной инфраструктуры следовало обратить внимание еще несколько месяцев тому назад.

Читайте также:
Грузовик выбросил иномарку в кювет в БашкирииГорящий автобус тушили добровольцы и пожарные в БашкирииБлогер-инвалид взошёл на руках на гору Башкирии
#Общество#Башкирия#Авария#Башкортостан#Водоснабжение#Новости Башкирии#Новости Уфы#Радий Хабиров#Учалы#Хабиров#Коммунальная инфраструктура#Вице-премьер#МинЖКХ
Подпишитесь
Крупный скандал вспыхнул в государственной стоматологической клинике в Уфе
Сегодня, 07:46
В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное
Сегодня, 10:01
Проезд в Уфе вырастет в цене
Сегодня, 09:43
Уфимский студент отсудил 160% цены путевки
Сегодня, 09:21
Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики
Сегодня, 08:43
Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики
Сегодня, 08:43