Жители Учалов могут вновь оказаться в коммунальном аду

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Жители Учалинского района Башкортостана могут повторно остаться без воды. Комментируя ситуацию с единственным в городе водоводом, глава республики отметил, что аварии, из-за которых ранее горожане остались без воды, могут случиться вновь.
Аналогичного мнения придерживаются в администрации муниципалитета, где заявили, что при повторной аварии город может оказаться в критическом положении.
Напомним, в результате порыва трубы в июне этого года несколько тысяч учалинцев остались без воды. Радий Хабиров в ходе разговора с руководителем муниципалитета заявил, что на состояние коммунальной инфраструктуры следовало обратить внимание еще несколько месяцев тому назад.