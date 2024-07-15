Жители Учалов могут вновь оказаться в коммунальном аду

Напомним, в результате порыва трубы в июне этого года несколько тысяч учалинцев остались без воды. Радий Хабиров в ходе разговора с руководителем муниципалитета заявил, что на состояние коммунальной инфраструктуры следовало обратить внимание еще несколько месяцев тому назад.