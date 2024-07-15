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Трассу М-5 «Урал» перекрыли в Башкирии

Трассу М-5 «Урал» перекрыли в Башкирии

15 июля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Подрядчики приступили к ремонту путепроводов через две реки, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

Мосты через реки Баш и Тауш на трассе М-5 «Урал» перекрыты в Башкирии ориентировочно до 28 июля 2024 года. Причина введения временных ограничений в движении транспорта — плановый профилактический ремонт мостов через реки на трассе М-5 «Урал». Из-за ремонта путепроводов меняется организация движения транспорта в сторону Челябинска. Автомобили пустят по временному объезду. Скорость движения на подменной дороге ограничат 20 км/ч. Там уже установили соответствующие знаки.

Минтранс РБ просит водителей быть предельно внимательными при поездках по М-5 «Урал» в сторону Челябинска и двигаться в соответствии с требованиями временной дорожной разметки и знаков. Вариантов объезда участков без движения с ограничением скорости чиновники автомобилистам не предложили.

Напомним, что движение по мосту через реку Тауш закрыли 8 июля, а вот через реку Баш ограничили раньше предварительно озвученного срока. Планировалось, что там ремонт начнется на два дня позже: не в понедельник, 15 июля, а в среду, 17 июля.

Напомним, в Уфе с 9 июля закрыто движение по Шакшинскому мосту. Снять ограничение там планируют 24 июля. Впрочем, в городской администрации дорожников настоятельно попросили не затягивать ремонт и открыть путепровод как можно скорее, но без потери качества работ.

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