В Уфе поставят рекорд Гиннесса

18-й слет любителей авиации «Открытое небо» (12+) состоится на аэродроме «Первушино» в Уфе в субботу, 20 июля. Начало праздника любителей авиации запланировано на 11:00. Организаторы обещают гостям выставку ретро-самолётов, угощения в зоне фудкорта, игры и конкурсы для детей и взрослых и праздничный тематический концерт. Слёт могут посетить все желающие, так как вход бесплатный.



Изюминкой фестиваля «Открытое небо» (12+) станет попытка установить мировой рекорд. Книгу рекордов Гиннесса попробует обновить одна из самых известных пилотесс мира Светлана Капанина. Какие именно пируэту будет исполнять ас авиации, организаторы фестиваля пока не сообщают. На счету 55-летней Светланы Капаниной множество рекордов и достижений. В их числе — титул «Лучший пилот столетия». Светлана Капанина пилотирует не только гражданскую авиацию и борты малой дальности. В ее послужном списке и Яки, и Су.