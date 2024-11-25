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2024
Новый год в Уфе: полная афиша праздника
25 ноября, 12:28
Мэр Уфы благодарит Собянина за подарок
Глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев поблагодарил своего столичного коллегу за списанный в Москве транспорт, сообщил он в Telegram-канале.
29 июля, 09:12
В Башкирии ищут похитителей верблюда
23 июля, 10:03
Верблюда угнали из цирка в Башкирии
Нефтекамская молодежь развлекалась с горбатым животным на городских улицах всю ночь и под утро вернула в вольер — директор узнал об «угоне» из интернета, пишут в соцсетях.
22 июля, 19:07
Нелегальный цирк гастролировал по Башкирии
12 июля, 09:00
До конца десятилетия: когда в Уфе откроют многострадальный цирк
В столице Башкирии окончательно определились с датой начала работ по обновлению Госцирка, сообщила заместитель министра культуры региона Гульдар Хамитова.
26 июня, 04:22
Фото. Известно, как изменится Уфимский цирк после реконструкции
7 марта, 07:13
Стоимость ремонта госцирка в Уфе увеличилась более, чем в 2 раза
На реконструкцию здания из бюджета могут выделить почти 2 млрд рублей. Кроме госцирка, в число приоритетных объектов вошло 4 сооружения в Республике Башкортостан.
4 марта, 04:46
2023
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал когда откроют Госцирк
На вопрос о судьбе уфимского цирка, Радий Хабиров ответил на прямой линии с главой республики.
29 ноября 2023, 15:50
От Запашных с тиграми до Киркорова с перьями: что происходит с уфимским цирком
1 ноября 2023, 09:06
Озвучено официальное заявление о судьбе Госцирка в Уфе
24 октября 2023, 08:53
2020
Дельфинарий 2.0. Уфимцы возмутились неожиданным строительством городского зоопарка
21 октября 2020, 17:58
Минкульт огласил, когда закончат реконструкцию уфимского Госцирка
15 июля 2020, 12:17
2019
Цирк, кукольный и русдрам театры в Уфе обещали реконструировать как можно скорее
Радий Хабиров попросил сдвинуть сроки сдачи объектов.
27 августа 2019, 10:03
В Уфе обсудили судьбу госцирка
11 июля 2019, 09:39
Утверждены охранные границы Госцирка Уфы
25 февраля 2019, 07:58
В Уфе завершили расследование дела в отношении директора цирка «Триумф»
Напомним, в конце декабря приставы прервали представление цирка-шапито в микрорайоне Сипайлово.
25 января 2019, 04:40
2018
Основную сумму денег на ремонт цирка в Уфе ждут из федерального бюджета
15 февраля 2018, 11:06
2017
Уфимский цирк начнут ремонтировать не раньше 2018 года
28 июня 2017, 07:12
Уфимский цирк отменил гастроли и ждет ремонта
1 июня 2017, 05:29

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