Потомство Хабирова покажут туристам

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:53
О первом родившемся зубрёнке в регионе стало известно в начале июня 2024 года. Напомним, экзотических для республики животных — всего 18 взрослых особей — привезли для разведения из Беларуси в 2023 году.
Между тем наблюдателей к зверям пускают пока лишь издалека. Объясняют это тем, что животные пока не привыкли к людям. Зрителям разрешено смотреть на зубров со 150-метрового расстояния. В скором времени руководство планирует разрешить посещение площадки для наблюдения туристам.
Ранее руководитель республики рассказывал о другом пополнении в своём доме — Радий Хабиров поделился кадрами гнездышка с птенцами во дворе своего дома.