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Updated Сегодня, 09:46

Схему обнала маткапита провернули в Уфе

Схему обнала маткапита провернули в Уфе

8 июля 2024, 09:27
Фото: 1MI
Злоумышленники отделались условным сроком и штрафами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Двое злоумышленников заключили договоренность с несколькими жителям Уфы, которым на тот момент полагались выплаты в связи с рождением ребенка. Они намеревались похитить данные бюджетные средства. В этих целях подсудимые, которые представляли интересы потребительского кооператива, подготовили документы, указав в них заведомо ложные сведения о том, что женщины получили заем с целью построить жилые дома в двух муниципалитетах региона.

На самом же деле менять жилищные условия в их планы не входило. Полученными от кооператива деньгами сообщники распорядились по своему усмотрению. Размер полученной ими суммы составил порядка ₽1,6 млн. По договору займу они рассчитались деньгами, перечисленными на их счета пенсионным органом.

Злоумышленников приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а также испытательному сроку на весь период. Кроме того, суд обязал их выплатить крупные денежные штрафы.

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