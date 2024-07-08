Схему обнала маткапита провернули в Уфе

Двое злоумышленников заключили договоренность с несколькими жителям Уфы, которым на тот момент полагались выплаты в связи с рождением ребенка. Они намеревались похитить данные бюджетные средства. В этих целях подсудимые, которые представляли интересы потребительского кооператива, подготовили документы, указав в них заведомо ложные сведения о том, что женщины получили заем с целью построить жилые дома в двух муниципалитетах региона.