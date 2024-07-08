Жители Башкирии отравились грибами

В ведомстве перечислили признаки, по которым можно опознать у себя отравление от грибов. К нему относятся головные боли и боли в животе, также могут возникнуть тошнота, рвота и прочие расстройства кишечника. При этом не стоит ориентироваться на температуру: она может слегка повыситься, но также может и оставаться нормальной.