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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Жители Башкирии отравились грибами

Жители Башкирии отравились грибами

8 июля 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney
В одном из случаев причиной отравления стал употребленный в пищу мухомор, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Семь случае отравления грибами зарегистрировали среди жителей Башкирии за несколько месяцев 2024 года. По информации ведомства, в большинстве случаев пострадавшие употребили в пищу неизвестные им виды грибов. При этом установлено, что в один случай отравления произошел из-за маринованных груздей, а еще один из-за мухомора. Во всех случаях жители республики либо сами собрали грибы, либо приобрели у неизвестных лиц.

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Как отметили в Управлении, причиной отравления в большинстве случаев становится неумение отличать съедобные грибы от ядовитых и нарушения технологии приготовления блюд из грибов.

В ведомстве перечислили признаки, по которым можно опознать у себя отравление от грибов. К нему относятся головные боли и боли в животе, также могут возникнуть тошнота, рвота и прочие расстройства кишечника. При этом не стоит ориентироваться на температуру: она может слегка повыситься, но также может и оставаться нормальной.

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