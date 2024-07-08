Жители Башкирии отравились грибами

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Семь случае отравления грибами зарегистрировали среди жителей Башкирии за несколько месяцев 2024 года. По информации ведомства, в большинстве случаев пострадавшие употребили в пищу неизвестные им виды грибов. При этом установлено, что в один случай отравления произошел из-за маринованных груздей, а еще один из-за мухомора. Во всех случаях жители республики либо сами собрали грибы, либо приобрели у неизвестных лиц.
Как отметили в Управлении, причиной отравления в большинстве случаев становится неумение отличать съедобные грибы от ядовитых и нарушения технологии приготовления блюд из грибов.
В ведомстве перечислили признаки, по которым можно опознать у себя отравление от грибов. К нему относятся головные боли и боли в животе, также могут возникнуть тошнота, рвота и прочие расстройства кишечника. При этом не стоит ориентироваться на температуру: она может слегка повыситься, но также может и оставаться нормальной.