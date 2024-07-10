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Пепелац из Аргентины добрался до Уфы

Пепелац из Аргентины добрался до Уфы

10 июля 2024, 08:21
Фото: 1MI
Необычный автомобиль заметили в центре города.

Транспортное средство с необычными надписями и не менее необычной истории заметили в центре Уфы. Спереди на автомобиле изображен флаг Аргентины, а по бокам — флаги других государств: Турции, Греции, Болгарии, Франции и других. Тут же можно заметить многочисленные наклейки и оптимистичные цитаты в духе «Жизнь прекрасна!».

Кроме того, на лобовом стекле машины есть записка. Как выяснилось, автомобиль принадлежит семье из Аргентины, которая посветила путешествиям по миру минувшие несколько лет.

Фото: Новости Уфа. Башкортостан/Telegram
«Привет, Россия! Мы аргентинская семья, путешествующая по миру последние 7 лет. Мы пересекаем 25 стран и более 92 000 км. Мы очень рады пребыванию в вашей стране. Спасибо, что помогли нам продолжить нашу мечту!» — написано на ней.

Напомним, ранее депутаты регионального парламента предложили туристам нанимать гидов при посещении природных объектов на территории Башкирии. В частности, инициатива касается труднопроходимых троп и сложных маршрутов.

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