Пепелац из Аргентины добрался до Уфы

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Транспортное средство с необычными надписями и не менее необычной истории заметили в центре Уфы. Спереди на автомобиле изображен флаг Аргентины, а по бокам — флаги других государств: Турции, Греции, Болгарии, Франции и других. Тут же можно заметить многочисленные наклейки и оптимистичные цитаты в духе «Жизнь прекрасна!».
Кроме того, на лобовом стекле машины есть записка. Как выяснилось, автомобиль принадлежит семье из Аргентины, которая посветила путешествиям по миру минувшие несколько лет.
«Привет, Россия! Мы аргентинская семья, путешествующая по миру последние 7 лет. Мы пересекаем 25 стран и более 92 000 км. Мы очень рады пребыванию в вашей стране. Спасибо, что помогли нам продолжить нашу мечту!» — написано на ней.
Напомним, ранее депутаты регионального парламента предложили туристам нанимать гидов при посещении природных объектов на территории Башкирии. В частности, инициатива касается труднопроходимых троп и сложных маршрутов.