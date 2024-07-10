Пепелац из Аргентины добрался до Уфы

Транспортное средство с необычными надписями и не менее необычной истории заметили в центре Уфы. Спереди на автомобиле изображен флаг Аргентины, а по бокам — флаги других государств: Турции, Греции, Болгарии, Франции и других. Тут же можно заметить многочисленные наклейки и оптимистичные цитаты в духе «Жизнь прекрасна!».