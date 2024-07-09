В Башкирии ребенок пропал под водой

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Белорецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан начал доследственную проверку после трагического инцидента, произошедшего 9 июля 2024 года.
Группа подростков купалась на пруду в центре города, когда 7-летний мальчик начал тонуть и исчез под водой. На место происшествия выехали следователи, полиция и экстренные службы для проведения поисковых работ и осмотра места происшествия.
Напомним, что 8 июля 2024 года, десятилетняя девочка утонула на Миловском карьере в Уфе из-за отсутствия присмотра со стороны родителей.
Следственное управление призывает родителей и взрослых активно контролировать детей на водоемах, обучать их правилам безопасности и не оставлять без присмотра.