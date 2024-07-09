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Updated Сегодня, 14:13

В Башкирии ребенок пропал под водой

В Башкирии ребенок пропал под водой

9 июля 2024, 14:11
Фото: Следственный комитет по РБ
В Белорецке следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая на воде с ребенком, сообщает Следственный комитет по РБ.

Белорецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан начал доследственную проверку после трагического инцидента, произошедшего 9 июля 2024 года.

Группа подростков купалась на пруду в центре города, когда 7-летний мальчик начал тонуть и исчез под водой. На место происшествия выехали следователи, полиция и экстренные службы для проведения поисковых работ и осмотра места происшествия.

Напомним, что 8 июля 2024 года, десятилетняя девочка утонула на Миловском карьере в Уфе из-за отсутствия присмотра со стороны родителей.

Следственное управление призывает родителей и взрослых активно контролировать детей на водоемах, обучать их правилам безопасности и не оставлять без присмотра.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Водоемы#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Следком Башкортостана
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