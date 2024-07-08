Отравлением в коровнике занимаются прокуратура и СК Башкирии

В Чекмагушевском районе произошел несчастный случай на производстве — один человек погиб, а трое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура по РБ.

По предварительным данным, четверо мужчин обнаружили признаки отравления газом, находясь в техническом колодце поильной системы животных на одном из предприятий в понедельник, 8 июля. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Прокурор Чекмагушевского района Илнур Насретдинов выехал на место происшествия, где проводит надзорные мероприятия, чтобы оценить действия ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности. — В случае выявления нарушений прокуратура примет меры реагирования, — комментируют в ведомстве. Кроме того, Дюртюлинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации. Читайте также: Четыре человека отравились неизвестным газом в Башкирии В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынями Застройщик в Башкирии незаконно привлек ₽162 млн для строительства дома