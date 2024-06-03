ФАС: деньги за отопление возвращать в Башкирии незаконно

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Региональное управление ФАС направило в Госжилстройнадзор РБ предупреждение о недопустимости требовать уменьшения платы граждан за отопление от теплоснабжающих организаций.
Как считает надзорное ведомство, в действиях Госжилстройнадзора имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению УФАС, неправомерность действий выражается в навязывании определенным хозяйствующим субъектам обязанности провести перерасчет размера оплаты за отопительные услуги.
Кроме того, по мнению УФАС, незаконными также являются иски Госжилстройнадзора об обязании снизить размер оплаты за теплоснабжение. Как посчитали в надзорном органе, подобные действия приводят или могут привести к ограничению или устранению конкуренции.
В соответствии с предупреждением Госжилстройнадзор должен будет направить письма в адрес теплоснабжающих организаций. В данных письмах ведомство должно признать ошибочность требований об уменьшении платы за отопление по каждому их таких фактов. Кроме того, госкомитет должен отказаться от исков, ранее направленных в арбитражный суд РБ, если эти иски инициированы «без проведения контрольных мероприятий, вынесения каких-либо предписаний о выявленных нарушениях, об устранении нарушений требований жилищного законодательства».
Ведомство должно будет принять меры в связи с предупреждением УФАС до 25 июня и отчитаться об этом в трехдневный срок.
Ранее жительнице дома №106 по ул. Комсомольской удалось добиться перерасчета по отоплению. В решении проблемы принимали участие специалисты ГосЖилСтройНадзора. Перерасчет был проведен по решению суда, сообщает ЦУР Башкортостан.