ФАС: деньги за отопление возвращать в Башкирии незаконно

В соответствии с предупреждением Госжилстройнадзор должен будет направить письма в адрес теплоснабжающих организаций. В данных письмах ведомство должно признать ошибочность требований об уменьшении платы за отопление по каждому их таких фактов. Кроме того, госкомитет должен отказаться от исков, ранее направленных в арбитражный суд РБ, если эти иски инициированы «без проведения контрольных мероприятий, вынесения каких-либо предписаний о выявленных нарушениях, об устранении нарушений требований жилищного законодательства».