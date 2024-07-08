Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт

На мостовом сооружении протяженностью 61,5 метра дорожники проведут комплекс планово-предупредительных работ, что потребует частичного перекрытия движения. Для обеспечения проезда транспортных средств будет обустроена временная объездная дорога, которая пройдет вдоль моста. На месте ремонта установлены предупредительные знаки.