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Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт

Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт

8 июля 2024, 13:43
Фото: 1MI
В Башкортостане начнется ремонт моста через реку Тауш на трассе М-5 «Урал», сообщает Минтранс по РБ.

На мостовом сооружении протяженностью 61,5 метра дорожники проведут комплекс планово-предупредительных работ, что потребует частичного перекрытия движения. Для обеспечения проезда транспортных средств будет обустроена временная объездная дорога, которая пройдет вдоль моста. На месте ремонта установлены предупредительные знаки.

— Водители, следующие из Уфы в сторону Челябинска, смогут проехать по временной объездной дороге, однако скорость движения будет ограничена до 20 км/ч. Те, кто едет в обратном направлении, проедут по мосту, — сообщают в ведомстве.

Завершить ремонт планируют до конца августа 2024 года.

Фото: Минтранс по РБ
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