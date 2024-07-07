Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»

Так студенты, которые уже учатся в сузах и университетах, могут подать заявку на перевод на целевое обучение напрямую компании либо сделать это через учебное заведение. Подчеркивается, что заявку можно отправить только в бумажном виде. Граждане, намеренные продолжить обучение в магистратуре либо аспирантуре, могут подать данную заявку чрез вуз.