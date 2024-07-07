Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Идея целевого обучения заключается в том, что расходы на обучение студента берет на себя компания, студент же после этого обязуется работать в компании по окончании учебного заведения.
Так студенты, которые уже учатся в сузах и университетах, могут подать заявку на перевод на целевое обучение напрямую компании либо сделать это через учебное заведение. Подчеркивается, что заявку можно отправить только в бумажном виде. Граждане, намеренные продолжить обучение в магистратуре либо аспирантуре, могут подать данную заявку чрез вуз.
О других преимуществах онлайн-подачи документов в приёмную комиссию университетов и сузов рассказывает портал «Объясняем.РФ». Подробнее узнать о них можно здесь.