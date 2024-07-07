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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»

Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»

7 июля 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
У абитуриентов в 2024 году появилась возможность подать заявку на целевое обучение через портал «Госуслуги»

Идея целевого обучения заключается в том, что расходы на обучение студента берет на себя компания, студент же после этого обязуется работать в компании по окончании учебного заведения.

Так студенты, которые уже учатся в сузах и университетах, могут подать заявку на перевод на целевое обучение напрямую компании либо сделать это через учебное заведение. Подчеркивается, что заявку можно отправить только в бумажном виде. Граждане, намеренные продолжить обучение в магистратуре либо аспирантуре, могут подать данную заявку чрез вуз.

О других преимуществах онлайн-подачи документов в приёмную комиссию университетов и сузов рассказывает портал «Объясняем.РФ». Подробнее узнать о них можно здесь.

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#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Студенты#Госуслуги#Обучение#Университеты#Целевое обучение#Абитуриенты#Сузы#Перевод#Компания#Магистратура#Аспирантура#Приёмная комиссия
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