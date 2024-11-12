Университеты

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Ноябрь 2024
Под Уфой построят технопарк
Власти Башкирии анонсировали появление крупной производственной площадки в окрестностях аэропорта «Уфа» — следует из публикации премьер-министра региона Андрея Назарова за вторник, 12 ноября.
12 ноября 2024, 16:24
Август 2024
Погода в Уфе и Башкирии преподнесёт сюрприз в последние дни лета
28 августа 2024, 16:52
Июль 2024
Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»
7 июля 2024, 10:43
Апрель 2024
В Башкирии изменятся правила приема на целевое обучение
В Башкирии с 1 мая вступят в силу новые правила поступления на целевое обучение. Об этом напомнил ответственный секретарь приемной комиссии БГАУ Рамиль Зарипов в ходе прямого включения из ЦУР.
2 апреля 2024, 12:15

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