Университеты

В Башкирии изменятся правила приема на целевое обучение

В Башкирии с 1 мая вступят в силу новые правила поступления на целевое обучение. Об этом напомнил ответственный секретарь приемной комиссии БГАУ Рамиль Зарипов в ходе прямого включения из ЦУР.