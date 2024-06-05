Пенсионер обманул мошенников в Уфе

Все началось со звонка якобы сотрудников оператора мобильной связи, которые предложили мужчину сменить тариф. Вскоре после этого ему начали активно звонить неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками Госуслуг. Они убеждали мужчину, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать ему предложили самостоятельно и перевести деньги на «безопасный счет».