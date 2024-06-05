Пенсионер обманул мошенников в Уфе

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Все началось со звонка якобы сотрудников оператора мобильной связи, которые предложили мужчину сменить тариф. Вскоре после этого ему начали активно звонить неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками Госуслуг. Они убеждали мужчину, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать ему предложили самостоятельно и перевести деньги на «безопасный счет».
К счастью, уже после оформления кредита и получения денег он понял, что попался на уловки мошенников и обратился в связи с этим в полицию. Так пенсионеру удалось сберечь порядка ₽830 000.
По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.