В Уфе из-за «бомбы» эвакуировали целое общежитие

Речь идёт об объекте студгородка вуза по улице Мингажева. По непроверенной информации из городских СМИ и телеграм-каналов, жильцов и персонал попросили покинуть здание из-за звонка о бомбе. На место съехались несколько машин оперативных служб. Официальных сообщений об инциденте не было.