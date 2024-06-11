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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Уфе из-за «бомбы» эвакуировали целое общежитие

В Уфе из-за «бомбы» эвакуировали целое общежитие

11 июня 2024, 12:52
Фото: соцсети
Общежитие Уфимского университета науки и технологий эвакуировали экстренные службы. Об этом сообщили Mkset очевидцы.

Речь идёт об объекте студгородка вуза по улице Мингажева. По непроверенной информации из городских СМИ и телеграм-каналов, жильцов и персонал попросили покинуть здание из-за звонка о бомбе. На место съехались несколько машин оперативных служб. Официальных сообщений об инциденте не было.

Из пожара в ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали 1 500 человек
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Как сообщал Mkset, на прошлой недел спасатели вывели полторы тысячи посетителей и сотрудников уфимского ТЦ «Мега». На одном из торговых объектов центра произошло возгорание.

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