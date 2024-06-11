В Уфе из-за «бомбы» эвакуировали целое общежитие

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Речь идёт об объекте студгородка вуза по улице Мингажева. По непроверенной информации из городских СМИ и телеграм-каналов, жильцов и персонал попросили покинуть здание из-за звонка о бомбе. На место съехались несколько машин оперативных служб. Официальных сообщений об инциденте не было.
Как сообщал Mkset, на прошлой недел спасатели вывели полторы тысячи посетителей и сотрудников уфимского ТЦ «Мега». На одном из торговых объектов центра произошло возгорание.