Работа для подростков в Уфе, или как получать ₽5000 в день

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Подходит к концу первый месяц лета. Кто-то еще готовится к поступлению в вузы и колледжи, кто-то сдает сессию, а кто-то просто беззаботно наслаждается каникулами. Что объединяет их всех, так это навязчивая мысль о том, чтобы найти себе работу или хотя бы подработку на лето. Обрести хотя бы условную финансовую независимость и позволить себе чуть больше, чем это было можно с деньгами от карманных расходов, заботливо выдаваемыми родителями.
На популярных площадках можно найти сотни и тысячи вакансий в разделах «без опыта/студенты» и «можно от 14/16 лет». Mkset изучил, какие вакансии предлагают подросткам в Уфе. Подробности — в материале.
Первое, что приходит на ум, когда задумываешься о работе, для которой не потребуется опыта, это, конечно, сфера торговли и услуг.
Летом в парках и скверах появляется огромное количество точек торговли сувенирами, игрушками, ларьков с хот-догами и сладкой ватой, аттракционов и прочего. Владельцы подобных точек часто берут продавцов без опыта.
К примеру, оператору аттракционов в одно из вакансий в Уфе обещают от 2,5 до 5 тыс. руб. за смену. Выплаты ежедневные. Работник при этом сам может составить себе удобный график.
Продавцу игрушек в парке уже другом объявлении за смену обещают до 2,8 тыс. руб. Как и предыдущем случае сотруднику гарантируют возможность самостоятельно выстраивать график.
Вариант, который больше подойдет для мальчиков, — работа на автомойке. Тут соискателям предлагают зарплату в размере от двух до двадцати тысяч рублей за смену. В обязанности тут закономерно входит качественное мытье автомобилей и вежливое общение с клиентами. График работы, по словам работодателей, сотрудники выбирают сами, однако согласовать его придется с коллегами.
Другое направление — общепит. К примеру, часто плашку «можно без опыта» можно на объявлениях о поиске официантов, бариста и кассиров.
Так, на разных площадках можно встретить объявления о том, что сотрудников ищут популярные сети фастфуда. К примеру, в одном из них обещают зарплату от 46 тысяч рублей в месяц. Кроме того, сотрудникам обещают бонус на сумму семь тысяч рублей, если «приведешь друга». Из других плюсов работодатель выделят бесплатную медицинскую книжку, униформу. Также он готов предоставлять обеды для сотрудников и такси после вечерней смены. Оформление по условиям трудового договора либо по условиям ГПХ.
В популярной сети пиццерий зарплату предлагают уже чуть выше. Работодатель указывает среднюю сумму от 47 до 56 тысяч рублей, однако и условия звучат несколько иначе.
Так, кассиру предстоит выполнять следующие обязанности: принимать заказы и помогать гостям с выбором; проводить оплату; выдавать заказ и доставлять их до столика; поддерживать чистоту в помещении ресторана.
Как указано в карточке, смены длятся от шести часов, один час работы оплачивается в размере 230 рублей плюс премия, её размер работодатель не уточняет. Также имеется бонус «приведи друга», но чуть скромнее, чем в предыдущей сети — пять тысяч рублей.
Опыт, как указано в карточке вакансии, необязателен, но его наличия все же приветствуется. Речь идет об опыте работы в других сетях фаст-фуда, крупных торговых сетях и на пунктах выдачи заказов маркетплейсов.
К слову, маркетплейсы также ищут сотрудников пунктов выдачи. Так, в одном из объявлений потенциальным соискателям обещают 1,3 тыс. руб. за смену. За эту сумму сотрудник должен будет принимать заказы от склада, обслуживать клиентов и выдавать им заказы, принимать возвраты и проводить инвентаризацию.
Также одним из классических вариантов летней подработки на протяжении долгого времени в России остается работа с рекламой. В данном случае речь, конечно, идет о работе промоутером и расклейке объявлений. Оба варианта подойдут к тем, кто любит много ходить пешком и проводить время на свежем воздухе.
Так, средний размер оплаты за смену промоутера, как указано в объявлениях, составляет от одной до трех тысяч рублей. Работодатели отмечают, что соискатель может начать работу уже в первый день, а обучение пройти на собеседовании. Как заявлено, в объявлениях, можно самому выбрать себе удобный маршрут и работать с друзьями. Главное условие — это своевременно отчитываться о выполненной работе