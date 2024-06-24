Работа для подростков в Уфе, или как получать ₽5000 в день

Подходит к концу первый месяц лета. Кто-то еще готовится к поступлению в вузы и колледжи, кто-то сдает сессию, а кто-то просто беззаботно наслаждается каникулами. Что объединяет их всех, так это навязчивая мысль о том, чтобы найти себе работу или хотя бы подработку на лето. Обрести хотя бы условную финансовую независимость и позволить себе чуть больше, чем это было можно с деньгами от карманных расходов, заботливо выдаваемыми родителями.