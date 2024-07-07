На озере Кашкадан в Уфе заметили русалку

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Необычную скульптуру сделал посетитель пляжа на уфимском озере Кашкадан. Из песка автор воспроизвел фигуру в виде фольклорной обитательницы рек и озер — русалки.
Фото с пляжа вызвали неоднозначную, но в целом позитивную реакцию среди пользователей соцсетей.
— Выглядит очень миленько.
— Это здорово. Красота, молодец.
— Дети сами подходили фоткали, и дорисовывали чешуйки, — рассказала автор поста.
Примечательно, что на этом он решил не останавливаться и также сделала из песка скульптуру персонажа анимационной киноленты «Ледниковый период» — ленивца Сида.
Напомним, ранее посещение пляжа в Башкирии закончилось для девушки конфликтом с оскорблениями. Дело в том, что она решила позагорать у воды топлес, чем привлекла внимание нескольких отдыхавших на пляже женщин.