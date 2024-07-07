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На озере Кашкадан в Уфе заметили русалку

На озере Кашкадан в Уфе заметили русалку

7 июля 2024, 06:48
Фото: 1MI
О необычных персонажах на пляже рассказали пользователи соцсетей.

Необычную скульптуру сделал посетитель пляжа на уфимском озере Кашкадан. Из песка автор воспроизвел фигуру в виде фольклорной обитательницы рек и озер — русалки.

Фото: Новости. Уфа Башкортостан

Фото с пляжа вызвали неоднозначную, но в целом позитивную реакцию среди пользователей соцсетей.

— Выглядит очень миленько.
— Это здорово. Красота, молодец.
— Дети сами подходили фоткали, и дорисовывали чешуйки, — рассказала автор поста.

Примечательно, что на этом он решил не останавливаться и также сделала из песка скульптуру персонажа анимационной киноленты «Ледниковый период» — ленивца Сида.

Фото: Новости. Уфа Башкортостан

Напомним, ранее посещение пляжа в Башкирии закончилось для девушки конфликтом с оскорблениями. Дело в том, что она решила позагорать у воды топлес, чем привлекла внимание нескольких отдыхавших на пляже женщин.

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