«Здесь дети гуляют, тварь!»: нудистку пинками и матами гнали с пляжа в Салавате

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Пользователи соцсетей в Башкирии обсуждают ситуацию, снятую на видео на Салавате. Там на пляже заметили обнаженную купающуюся девушку. Вроде, никого появление стройной голой молодой красотки не возмущало. До того, как нудистку не заметила автор скандального ролика. Она сама сняла свои разборки с купальщицей на видео.
— Здесь дети гуляют, тварь! Ты на каком пляже находишься, овца! — швыряла оскорбления, щедро сдобренные нецензурной лексикой, и вещи нудистки по песку автор съемки. — Давай ее утопим! Не то, что твои вещи, я сейчас тебя утоплю, тварь!
В итоге, сухая одежда нудистки оказалась в воде. Девушка пыталась звать на помощь, но, судя по видео, призыв остался без ответа.
Ситуация вызвала противоречивые отклики у пользователей соцсетей.
— Типичная быдлота салаватская, в том числе, и автор видео. Общаться так при детях и материться тоже мерзость, — считает Артём.
— Матюкатся при детях ДА. Ходить голым НЕТ, — рассудил Павел.
— Жесть. И это женщины. Одна голая, другая матом кроет, ещё и снимает. А матом крыть при детях — это нормально, так она считает. Быдло, — резюмирует Денис.