«Здесь дети гуляют, тварь!»: нудистку пинками и матами гнали с пляжа в Салавате

Пользователи соцсетей в Башкирии обсуждают ситуацию, снятую на видео на Салавате. Там на пляже заметили обнаженную купающуюся девушку. Вроде, никого появление стройной голой молодой красотки не возмущало. До того, как нудистку не заметила автор скандального ролика. Она сама сняла свои разборки с купальщицей на видео.