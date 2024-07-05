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Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Внешность жителей Башкирии стала причиной для скандальной шутки

Внешность жителей Башкирии стала причиной для скандальной шутки

5 июля 2024, 09:40
Фото: Соцсети
Команда КВН «Парни из Уфы», известная своей юмористической иронией, недавно столкнулась с волной хейта из-за шутки про башкирский разрез глаз, сообщают в соцсетях.

Во время выступления комики заявили, что если после перепоя подойти к зеркалу, можно увидеть отёкшее и опухшее лицо. Мол, так выглядят жители Башкирии.

Эта шутка вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Председатель Всемирного Курултая башкир Юлдаш Юсупов назвал номер глупым и потребовал от ребят извинений.

— Надо любить там, где ты живешь. Надо уважать те народы, которые живут в России. Глупые шутки ни к чему хорошему не приведут, — комментирует Юлдаш Юсупов.

Участник команды Рустам Хасанов в интервью заявил, что не хотел никого обижать, и шутка была именно про разрез глаз, которую вырвали из контекста.

Однако, несмотря на объяснения команды, многие считают, что шутка была неуместной и оскорбительной, но есть те кто защитил юмористов.

— Можно на простые шутки не обижаться
— Номер глуп и не видал еще глупее
— Это КВН, а не политическая дисскусия, — комментируют в соцсетях.
Видео: Соцсети
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