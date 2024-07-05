Внешность жителей Башкирии стала причиной для скандальной шутки

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Во время выступления комики заявили, что если после перепоя подойти к зеркалу, можно увидеть отёкшее и опухшее лицо. Мол, так выглядят жители Башкирии.
Эта шутка вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Председатель Всемирного Курултая башкир Юлдаш Юсупов назвал номер глупым и потребовал от ребят извинений.
— Надо любить там, где ты живешь. Надо уважать те народы, которые живут в России. Глупые шутки ни к чему хорошему не приведут, — комментирует Юлдаш Юсупов.
Участник команды Рустам Хасанов в интервью заявил, что не хотел никого обижать, и шутка была именно про разрез глаз, которую вырвали из контекста.
Однако, несмотря на объяснения команды, многие считают, что шутка была неуместной и оскорбительной, но есть те кто защитил юмористов.
— Можно на простые шутки не обижаться
— Номер глуп и не видал еще глупее
— Это КВН, а не политическая дисскусия, — комментируют в соцсетях.