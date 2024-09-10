Видео . Внешность жителей Башкирии стала причиной для скандальной шутки

Команда КВН «Парни из Уфы», известная своей юмористической иронией, недавно столкнулась с волной хейта из-за шутки про башкирский разрез глаз, сообщают в соцсетях.