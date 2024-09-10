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Что будет с КВН после смерти Маслякова
10 сентября, 09:26
Комик извинился за шутку про внешность жителей Башкирии
5 июля, 15:47
Видео. Внешность жителей Башкирии стала причиной для скандальной шутки
Команда КВН «Парни из Уфы», известная своей юмористической иронией, недавно столкнулась с волной хейта из-за шутки про башкирский разрез глаз, сообщают в соцсетях.
5 июля, 09:40
Шутка про Хабирова стоила школьникам участия в конкурсе КВН
12 марта, 11:10
2017
Юморист из Уфы показал пример оптимистичного отношения к разводу
15 октября 2017, 10:50

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