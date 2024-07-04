В реке в Башкирии подбросило лодку: исчез мужчина

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В Мечетлинском районе республики мужчина пропал во время купания на лодке. По предварительным данным, пропавший в компании двоих мужчин сплавлялся по реке Ай. В какой-то момент лодка наткнулась на препятствие, в результате её вместе с пассажирами опрокинуло вверх дном.
Двое мужчина сумели самостоятельно выплыть из воды и добраться до берега, где и обнаружили пропажу третьего пассажира.
К месту происшествия были направлены сотрудники Госкомитета по ЧС и МВД. В настоящий момент проводится осмотр акватории реки. Участие в поисках также принимают местные жители, сообщили в пресс-службе ведомства.