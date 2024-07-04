В реке в Башкирии подбросило лодку: исчез мужчина

В Мечетлинском районе республики мужчина пропал во время купания на лодке. По предварительным данным, пропавший в компании двоих мужчин сплавлялся по реке Ай. В какой-то момент лодка наткнулась на препятствие, в результате её вместе с пассажирами опрокинуло вверх дном.