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Published Сегодня, 15:33

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Updated Сегодня, 15:35

В реке в Башкирии подбросило лодку: исчез мужчина

В реке в Башкирии подбросило лодку: исчез мужчина

4 июля 2024, 15:33
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
Мужчина пропал во время катания на лодке по реке Ай, сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

В Мечетлинском районе республики мужчина пропал во время купания на лодке. По предварительным данным, пропавший в компании двоих мужчин сплавлялся по реке Ай. В какой-то момент лодка наткнулась на препятствие, в результате её вместе с пассажирами опрокинуло вверх дном.

Двое мужчина сумели самостоятельно выплыть из воды и добраться до берега, где и обнаружили пропажу третьего пассажира.

К месту происшествия были направлены сотрудники Госкомитета по ЧС и МВД. В настоящий момент проводится осмотр акватории реки. Участие в поисках также принимают местные жители, сообщили в пресс-службе ведомства.

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