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Published Сегодня, 14:42

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Updated Сегодня, 14:56

Пилот самолета из Уфы сделал важное заявление в полете

Пилот самолета из Уфы сделал важное заявление в полете

4 июля 2024, 14:42
Фото: 1MI
Самолет, вылетевший из аэропорта Уфы в Сочи, столкнулся с неполадками в небе, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Экипаж самолета, направлявшегося из Уфы в Сочи, столкнулся с техническими неполадками во время полета. По информации тг-канала, в одной из его гидросистем было зафиксировано падение давления.

Сообщается, что сигнал срочности подан не был. Принято было решение продолжить полет на аэродром назначения.

Известно, что авианцидент произошел на самолете А-332, выполнявшем рейс NWS418 Уфа — Сочи. Эксплуатантом является АО «Авиакомпания „Нордвинд“.

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#Азамат Нухов#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Самолет#Рейс#Сочи
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