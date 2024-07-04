Пилот самолета из Уфы сделал важное заявление в полете

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Экипаж самолета, направлявшегося из Уфы в Сочи, столкнулся с техническими неполадками во время полета. По информации тг-канала, в одной из его гидросистем было зафиксировано падение давления.
Сообщается, что сигнал срочности подан не был. Принято было решение продолжить полет на аэродром назначения.
Известно, что авианцидент произошел на самолете А-332, выполнявшем рейс NWS418 Уфа — Сочи. Эксплуатантом является АО «Авиакомпания „Нордвинд“.