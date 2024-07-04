Пассажир самолета прилетел в Уфу с «липовым» паспортом

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Мужчина попытался проникнуть на территорию России по поддельным документам. Его задержали сотрудники службы пограничного контроля в воздушном пункте пропуска «Уфа».
Отмечается, что при попытке въезда мужчина предъявил иностранный паспорт, подлинность которого и вызвала сомнения у пограничников. Их опасения подтвердились. Результаты спецпроверки показали, что паспорт действительно является фальшивым.
Напомним, ранее мужчина попытался провести необычный груз через уфимский аэропорт. При досмотре в его багаже было обнаружено несколько тысяч медицинских пиявок, которых тот привез вместе с собой после визита в Турцию.