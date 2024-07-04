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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:55

Пассажир самолета прилетел в Уфу с «липовым» паспортом

Пассажир самолета прилетел в Уфу с «липовым» паспортом

4 июля 2024, 13:53
Фото: 1MI
На мужчину возбудили уголовное дело уголовное дело по статье о незаконное пересечение границы, сообщает пресс-служба пограничного управления.

Мужчина попытался проникнуть на территорию России по поддельным документам. Его задержали сотрудники службы пограничного контроля в воздушном пункте пропуска «Уфа».

Отмечается, что при попытке въезда мужчина предъявил иностранный паспорт, подлинность которого и вызвала сомнения у пограничников. Их опасения подтвердились. Результаты спецпроверки показали, что паспорт действительно является фальшивым.

Напомним, ранее мужчина попытался провести необычный груз через уфимский аэропорт. При досмотре в его багаже было обнаружено несколько тысяч медицинских пиявок, которых тот привез вместе с собой после визита в Турцию.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Турция#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты#Паспорт#Поддельные документы#Пограничный контроль#Фальшивый паспорт#Спецпроверка
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