В Уфе разобьют пчелосквер

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Пространство сквера будет оформлено в летней тематике с уютными малыми архитектурными формами в виде сот. Уже сегодня здесь можно найти популярный арт-объект «Башкирская пчела», которая давно стала настоящей достопримечательностью.
— На данный момент активно идет благоустройство тротуаров. В ближайшее время здесь появятся комфортные скамейки для отдыха, летние кашпо для ярких цветов, а также будут высажены деревья и созданы ухоженные газоны, — сообщают в администрации города.
По словам главы района Илвира Нурдавлятова, после завершения работ по благоустройству летней концепции, в Кузнецовском Затоне приступят к созданию зимней зоны.