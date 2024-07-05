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Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Уфе разобьют пчелосквер

В Уфе разобьют пчелосквер

5 июля 2024, 04:40
Фото: Администрация Уфы
В микрорайоне Кузнецовский Затон, появится новый сквер — третий по счету в концепции «Кузнецовский затон — город-сад», сообщает глава района Илвир Нурдавлятов.

Пространство сквера будет оформлено в летней тематике с уютными малыми архитектурными формами в виде сот. Уже сегодня здесь можно найти популярный арт-объект «Башкирская пчела», которая давно стала настоящей достопримечательностью.

— На данный момент активно идет благоустройство тротуаров. В ближайшее время здесь появятся комфортные скамейки для отдыха, летние кашпо для ярких цветов, а также будут высажены деревья и созданы ухоженные газоны, — сообщают в администрации города.

По словам главы района Илвира Нурдавлятова, после завершения работ по благоустройству летней концепции, в Кузнецовском Затоне приступят к созданию зимней зоны.

Фото: Администрация Уфы
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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Парки и скверы
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