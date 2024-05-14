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Уфимцы высказались против закрытия Парка Лесоводов на период реконструкции

Уфимцы высказались против закрытия Парка Лесоводов на период реконструкции

14 мая 2024, 15:28
Фото: 1MI
В рамках встречи с участием представителей мэрии горожане поделились своими предложениями о том, как улучшить парк, сообщают «Вести»

В уфимском Парке лесоводов прошла встреча представителей городской администрации и местных жителей. Основным вопросом на повестке дня стала реконструкция парка. Напомним, ранее власти заявили, что для её проведения парк потребуется закрыть на несколько месяцев — до сентября текущего года, что вызвало волну негодования среди горожан.

В рамках встречи также были озвучены другие вопросы и предложения. Так, многие жалобы касались замены асфальтного покрытия в парке — по мнению уфимцев, в его замене нет надобности. Другие предложения затрагивали вопросы безопасности и комфортного пребывания посетителей парка.

Как информировали в мэрии, Парк Лесоводов в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы ждёт масштабная реконструкция. Благоустройство парка включает в себя появления ряда новых объектов: зоны для пикника, малой и большой спортивных площадок, детской площадкой и пешеходно-тропиночной сети.

В уфимском Парке лесоводов могут расширить территорию зверинца
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#Азамат Нухов#Общество#Город#Уфа#Парки#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Парки и скверы#Реконструкция парков#Парк#Советский район#Лесопарк
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