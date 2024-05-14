Уфимцы высказались против закрытия Парка Лесоводов на период реконструкции

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В уфимском Парке лесоводов прошла встреча представителей городской администрации и местных жителей. Основным вопросом на повестке дня стала реконструкция парка. Напомним, ранее власти заявили, что для её проведения парк потребуется закрыть на несколько месяцев — до сентября текущего года, что вызвало волну негодования среди горожан.
В рамках встречи также были озвучены другие вопросы и предложения. Так, многие жалобы касались замены асфальтного покрытия в парке — по мнению уфимцев, в его замене нет надобности. Другие предложения затрагивали вопросы безопасности и комфортного пребывания посетителей парка.
Как информировали в мэрии, Парк Лесоводов в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы ждёт масштабная реконструкция. Благоустройство парка включает в себя появления ряда новых объектов: зоны для пикника, малой и большой спортивных площадок, детской площадкой и пешеходно-тропиночной сети.