Уфимцы высказались против закрытия Парка Лесоводов на период реконструкции

В рамках встречи также были озвучены другие вопросы и предложения. Так, многие жалобы касались замены асфальтного покрытия в парке — по мнению уфимцев, в его замене нет надобности. Другие предложения затрагивали вопросы безопасности и комфортного пребывания посетителей парка.