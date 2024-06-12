Под Уфой продолжается грызня из-за «дороги раздора»

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
«Война» жителей Нагаево между собой началась из-за важной улицы, связывающей часть посёлка с новым микрорайоном.
Владельцы домов вдоль транспортной артерии хотят закрыть «свою» улицу от «непрошенных гостей» — бесхозную, по мнению жителей улицы, дорогу они облагородили ещё в конце нулевых и отдали немало личных средств. До этого на проезжей части Ранее улица Заповедная оканчивалась тупиком и вела в поля, однако, около десяти лет назад незаселённые территории получило в своё пользование частное предприятие, которое решило продолжить улицу.
Такой расклад собственников, естественно, не устроил — через улицу пошел огромный автомобильный трафик со всеми сопутствующими проблемами. Обращения во всевозможные инстанции и даже к президенту России ничего не дали, в результате люди прибегают к самоуправству и перекрывают путь препятствиями, объясняя свои действия безысходностью. Многолетние разбирательства с администрацией также принесли мало плодов — в официальных ведомствах предпочитают перекладывать обращения друг на друга.
Жители микрорайона, в свою очередь, ополчились на «захватчиков» дороги, а домовладельцы с улицы Заповедной винят чиновников в намеренном стравливании людей, через которое они пытаются снять с себя ответственность. Причиной сложившейся ситуации люди видят тот факт, что при застройке новой части поселка не учтена необходимость создания альтернативных автомобильных дорог.
В этот раз сход прошел более цивилизованно. Если прошлая встреча порой скатывалась чуть ли не до балагана, теперь встречу организовали в актовом зале местной школы — уже не на улице.
Представители районной администрации продолжают настаивать на том, что перекрытие дороги — самоуправство со стороны местных жителей. Руководство муниципалитета ссылается на решение суда о том, что дорога — вовсе не бесхозная, а принадлежит городу. Вместе с этим, от использования улицы Заповедной в качестве связки с новой застройкой отказываться также не намерены.
— Ничего хорошего для жителей улицы Заповедной по итогу встречи с главой не намечается. Власти стоят на своём, противостояние будет продолжено, — резюмировал в беседе с Mkset юрист Артур Галлямов.
Впрочем, на некоторые уступки чиновники всё же согласились пойти: власти обещают рассмотреть возможность ограничений для грузового транспорта, а также построить тротуары. Впрочем, пока это лишь обещания.
Такие полумеры жителей улицы не устроили. Судя по всему, поставить точку в споре так и не удалось.
Между тем жители новой застройки продолжают стоять на стороне чиновников — лишаться удобного проезда они не хотят, без него приходится делать огромный крюк. И если для обычных сельчан это не всегда критично, то для оперативных служб — скорой помощи и пожарных — это время может привести к фатальным последствиям.
Собственники домов на Заповедной же считают, что врага нагаевцы ищут не там — претензии у них должны возникать к застройщикам, которые не стали заботиться об инфраструктуре для собственных клиентов.
Напомним, открытые переговоры с властью начались после недавнего перекрытия дороги морским контейнером. Происходит подобное уже не впервые — ранее поперёк проезжей части оставляли машины, долбили ямы под искусственными неровностями, создавали ледяной каток и даже пытались смыть дорогу. В любом случае, несмотря на сомнительные методы, в последний раз они всё же наконец сработали и вынудили чиновников выйти к народу после долгих лет «кабинетного футбола».
Редакция Mkset будет и дальше следить за развитием событий. Другие публикации по теме читайте в соответствующем сюжете.
Ранее Mkset рассказывал об ужасных последствиях ливня в одной из деревень Бурзянского района республики. Жуткий ливень смыл практически все улицы населённого пункта.