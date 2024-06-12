Под Уфой продолжается грызня из-за «дороги раздора»

Такой расклад собственников, естественно, не устроил — через улицу пошел огромный автомобильный трафик со всеми сопутствующими проблемами. Обращения во всевозможные инстанции и даже к президенту России ничего не дали, в результате люди прибегают к самоуправству и перекрывают путь препятствиями, объясняя свои действия безысходностью. Многолетние разбирательства с администрацией также принесли мало плодов — в официальных ведомствах предпочитают перекладывать обращения друг на друга.