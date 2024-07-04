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«Бузову за Уфу надо пороть нагайкой»: скандал с нарядом не утихает

«Бузову за Уфу надо пороть нагайкой»: скандал с нарядом не утихает

4 июля 2024, 04:26
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Спустя более чем месяц после резонансного выступления артистки Ольги Бузовой продолжают появляться комментарии от представителей власти и различных деятелей.

Так, на днях письмо в Минкульт отправила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова. В тексте народной избранницы, как утверждают федеральные СМИ, вновь поднимается тема о введении обязательных требований к одежде выступающих на публике.

В самом министерстве выразили «понимание» обеспокоенности Филатовой и пояснили, что администрациям субъектов страны уже были разосланы рекомендации по внешнему виду артистов.

Реакции продолжают поступать и от «коллег по цеху» Бузовой. Рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) в нецензурной форме предложил властям «п*****ь (наказывать, — прим. Mkset)» артистов за непристойный вид, подразумевая в том числе выступившую в Уфе певицу.

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— Такие артисты, как Моргенштерн* непримлемы для нашей страны. Наша страна консервативная и православная. Нам вот [этой срамоты] не нужно, — высказался Чумаков в беседе с изданием «Инфо24».
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Напомним, поводом для скандала стал образ певицы на VK Fest в Уфе 1 июня 2024 года. Артистка вышла на сцену в вызывающем наряде, который сработал как «красная тряпка на быка» для многих высокопоставленных чиновников и борцов за традиционные ценности. Впрочем, нашлись и те, кто к «истерии» не присоединился.

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