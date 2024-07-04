«Бузову за Уфу надо пороть нагайкой»: скандал с нарядом не утихает

Напомним, поводом для скандала стал образ певицы на VK Fest в Уфе 1 июня 2024 года. Артистка вышла на сцену в вызывающем наряде, который сработал как «красная тряпка на быка» для многих высокопоставленных чиновников и борцов за традиционные ценности. Впрочем, нашлись и те, кто к «истерии» не присоединился.