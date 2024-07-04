Самолеты Уфа — Ярославль летом не нужны

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
С 1 мая авиакомпания «ЮВТ АЭРО» приостановила полеты на этом направлении. Причиной стали условия договора, по которым рейсы в Уфу предусмотрены только в весенний и осенний периоды.
Напомним, что прямые перелеты между Ярославлем и Уфой были запущены осенью 2023 года. Рейсы осуществлялись два раза в неделю на самолетах Bombardier CRJ 200, время в пути составляло 1 час 50 минут.
По словам представителей регионального правительства Ярославской области, возобновление рейсов ожидается с 1 октября.
— Данное решение было принято в соответствии с договором. Мы надеемся, что авиасообщение между нашими городами возобновится в осенний период, — комментируют в правительстве.
Эксперты отмечают, что Росавиация сама составляет временной интервал, который предоставляется аэропортом для совершения взлета и посадки воздушного судна на внутреннее сообщение после анализа прошлых периодов, на основе данных от перевозчиков.
Отметим, что компания «ЮВТ АЭРО» в 2022 году показала хорошие финансовые результаты. Выручка компании составила 2,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 284,8 миллиона рублей.
По мнению экспертов пока остается неясно, как решение о приостановке рейсов в Уфу повлияет на финансовые показатели компании и на ее дальнейшие планы.