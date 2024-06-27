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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Водитель-наркоман насмерть сбил девушку в Башкирии

Водитель-наркоман насмерть сбил девушку в Башкирии

27 июня 2024, 16:05
Фото: Следком
В Башкортостане вынесли приговор виновнику аварии со смертельным исходом, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагический инцидент, как сообщал Mkset, случился в июле минувшего года в Кугарчинском районе. Водитель, которому на тот момент было 17 лет, ехал на отечественной «Приоре» своего приятеля по деревне Воскресенское, превысив скоросктйо лимит. В этот момент вдоль неосвещённой дороге шла 20-летняя девушка. Не успев среагировать, молодой человек задавил пешехода. От полученных травм сельчанка погибла на месте.

Как выяснилось, в момент ДТП парень был пьян — юноша употребил алкоголь и наркотические вещества. Сам преступник утверждал, что спиртное и препараты он принял уже после аварии. Впрочем, от ответственности это его не освобождает. Водительских прав у несовершеннолетнего, разумеется, не было.

Свою вину молодой человек, которому в СИЗО успело исполниться 18 лет, признал. Его приговорили к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения. Кроме того, подсудимому предстоит выплатить ₽1 млн семье погибшей. В законную силу решение пока не вступило — приговор может быть обжалован защитой или прокурором.

Пьяный подросток сбил девушку на обочине в Башкирии
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