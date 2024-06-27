Водитель-наркоман насмерть сбил девушку в Башкирии

Как выяснилось, в момент ДТП парень был пьян — юноша употребил алкоголь и наркотические вещества. Сам преступник утверждал, что спиртное и препараты он принял уже после аварии. Впрочем, от ответственности это его не освобождает. Водительских прав у несовершеннолетнего, разумеется, не было.