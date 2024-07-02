Скончался «посол» Башкирии в Казахстане

Назаров в некрологе ушедшему из жизни управленцу назвал коллегу «профессионалом своего дело», а также описал его как «активного и идейного» человека. Глава регионального кабинета министров также упомянул, что под руководством Ситникова бизнес-миссия Башкирия добилась значительных успехов в соседней стране на полях Форума сотрудничества России и Казахстана.