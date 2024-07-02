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Скончался «посол» Башкирии в Казахстане

Скончался «посол» Башкирии в Казахстане

2 июля 2024, 06:59
Фото: правительство РБ
Предприниматель Дмитрий Ситников скончался в возрасте 59 лет, сообщил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Ситников в последний год жизни работал представителем региона в Казахстане при российском торгпредстве. На эту должность он был назначен указом главы Башкирии 30 августа минувшего года.

Ситников является уроженцем казахстанского города Алма-Ата. Начал карьеру в 1991 году, когда возглавил местную компанию «Рикон». В нулевых окончил Алматинский экономический университет.

На сайте правительства Башкортостана опубликованы соболезнования в связи с кончиной торгового представителя региона. Что именно послужило причиной смерти Ситникова — не уточняется.

Назаров в некрологе ушедшему из жизни управленцу назвал коллегу «профессионалом своего дело», а также описал его как «активного и идейного» человека. Глава регионального кабинета министров также упомянул, что под руководством Ситникова бизнес-миссия Башкирия добилась значительных успехов в соседней стране на полях Форума сотрудничества России и Казахстана.

Слова соболезнования выразили также в Министерстве внешнеэкономических связей Республики Башкортостан.

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#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Чиновники#Торговля#Смерть#Казахстан
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