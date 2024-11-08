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Казахстан

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2024
Путина опять ждут в Уфе
8 ноября, 11:54
Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
16 октября, 09:56
Злостная алиментщица скрывается в Башкортостане
3 октября, 09:25
СРОЧНО. Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию
25 сентября, 06:46
Погода в Уфе резко изменится в выходные
29 августа, 08:54
Из-за нервного срыва пилота в Уфе срочно посадили самолет
30 июля, 08:26
Куда дешево слетать из Уфы
29 июля, 09:37
Отдых в Египте превратился в ад для семьи из Уфы
9 июля, 07:30
Башкирию и Батуми связало авиасообщение
4 июля, 20:19
Скончался «посол» Башкирии в Казахстане
Предприниматель Дмитрий Ситников скончался в возрасте 59 лет, сообщил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.
2 июля, 06:59
Уфимцы будут улетать в Казахстан дважды в неделю
26 июня, 13:08
В Казахстане Суд вынес приговор Куандыку Бишимбаеву, подозреваемому в убийстве жены
13 мая, 12:41
Из Уфы запустят прямые авиарейсы в Казахстан
19 апреля, 07:38
Башкирия едва не лишилась кобыл
В Башкирии неизвестный мужчина пытался сбежать в Казахстан с 20 кобылами. Подробности сообщили в Telegram-канале Mash Batash.
1 апреля, 15:39
Один раз в неделю: глава Башкирии предложил изменить количество авиарейсов из Уфы
Предложение было озвучено в рамках оперативного совещания в правительстве Башкирии сегодня, 29 января.
29 января, 07:34
2023
Из Костаная в Уфу. Путин пригласил чиновников из Казахстана в столицу Башкирии
Мероприятие, на которое зовёт президент, пройдёт в нашем городе не в первый раз.
9 ноября 2023, 09:44
Рефрижераторы и изотермические вагоны: в Башкирию хотят вложиться из Казахстана
24 сентября 2023, 07:06
2022
Оборона и дисциплина — главное в играх «СЮ» с «Барысом» и «Авангардом»
7 декабря 2022, 05:05
«СЮ» терпит шестое кряду поражение и страдает в атаке. Пять итогов выезда
24 ноября 2022, 03:05
Количество не перешло в качество. «Салават Юлаев» доминировал, но проиграл «Барысу»
13 ноября 2022, 16:18

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