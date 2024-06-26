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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Уфимцы будут улетать в Казахстан дважды в неделю

Уфимцы будут улетать в Казахстан дважды в неделю

26 июня 2024, 13:08
Фото: 1MI
Из аэропорта им. Мустая Карима в столице Башкирии будут чаще летать самолёты в Казахстан, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы российского региона.

Известно, что заниматься перелётами будет компания Red Wings. С третьего июля рейсы будут выполнять дважды в неделю на воздушных суднах, рассчитанных на сотню пассажиров. Время полёта составляет чуть менее трёх часов.

Фото: скриншот flyredwings.com

Согласно информации с сайта авиакомпании, ближайшие билеты стоят ₽12 333. При этом самая высокая цена на перелёты в июле — ₽18 176. Несмотря на заявления о двух рейсах в неделю, форма для бронирования говорит о том, что по такому расписанию рейсы будут выполняться лишь с 17 июля. Так, в первую неделю месяца запланированы сразу четыре рейса, а во вторую — три.

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