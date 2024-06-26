Уфимцы будут улетать в Казахстан дважды в неделю

Согласно информации с сайта авиакомпании, ближайшие билеты стоят ₽12 333. При этом самая высокая цена на перелёты в июле — ₽18 176. Несмотря на заявления о двух рейсах в неделю, форма для бронирования говорит о том, что по такому расписанию рейсы будут выполняться лишь с 17 июля. Так, в первую неделю месяца запланированы сразу четыре рейса, а во вторую — три.