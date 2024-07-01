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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Почетные чиновники появятся в Башкирии

Почетные чиновники появятся в Башкирии

1 июля 2024, 05:38
Фото: 1MI
Региональные парламентарии расширили список профессий особого почёта, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Председатель Государственного собрания Республики Курултая Константин Толкачёв подписал постановление о внесении изменений в региональное законодательство в части государственных наград и почетных званий, сообщает в понедельник, 1 июля, пресс-служба Курултая. Теперь в Башкирии введено почетное звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Республики Башкортостан». Год назад, в июне 2023 года, этот список почетных профессий пополнила творческая специальность и было учреждено звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Республики Башкортостан».

Постановление о почетном звании чиновников уже опубликовано на официальном сайте Курултая. Как указано в пояснении пресс-службы регионального парламента к введению новой награды, на нее могут претендовать сотрудники государственных и муниципальных органов власти. Обязательный критерий — многолетняя безупречная работа и особые личные заслуги.

В документе от 28 июня 2024 года не оговаривается подробный механизм выдвижения на звание и его присуждения, а также материальные выгоды для его обладателя. К примеру, обладатель звания «Почетный гражданин Уфы» пользуется комплексом постоянных льгот — от бесплатного проезда в городском транспорте до похорон за счет местного бюджета. Есть и прямые денежные выплаты. Так. к примеру, экс-мэр Уфы Павел Качкаев, получивший звание в 2024 году, в честь Дня города получит премию в ₽22 989.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Награды#Почетные звания#Государственная служба#Муниципальная служба#Региональное законодательство
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