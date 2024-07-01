Почетные чиновники появятся в Башкирии

В документе от 28 июня 2024 года не оговаривается подробный механизм выдвижения на звание и его присуждения, а также материальные выгоды для его обладателя. К примеру, обладатель звания «Почетный гражданин Уфы» пользуется комплексом постоянных льгот — от бесплатного проезда в городском транспорте до похорон за счет местного бюджета. Есть и прямые денежные выплаты. Так. к примеру, экс-мэр Уфы Павел Качкаев, получивший звание в 2024 году, в честь Дня города получит премию в ₽22 989.