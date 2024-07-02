Пенсионерка едва не сожгла многоэтажку в Башкирии

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В Стерлитамаке огонь распространился по балконам четвертого и пятого этажей многоквартирного дома. В ходе эвакуации из дома сотрудники ведомства вывели пятерых человек, включая одного несовершеннолетнего. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
Как было установлено дознавателем МЧС пожар в доме начале по вине 90-летней женщины. На своем балконе она стала жечь мусор, предварительно сложив его в пластиковое ведро. Огонь на 4 квадратных метрах ликвидировали 16 специалистов, информируют в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в жилом многоквартирном доме в Стерлитамаке произошел взрыв газа. Взрыв произошел в ходе работ по ремонту газового оборудования. По данным экстренных служб, в результате инцидента один человек погиб, несколько получили травмы.