mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Пенсионерка едва не сожгла многоэтажку в Башкирии

Пенсионерка едва не сожгла многоэтажку в Башкирии

2 июля 2024, 16:27
Фото: МЧС по РБ
От действий престарелой женщины едва не пострадали жильцы девятиэтажки в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Стерлитамаке огонь распространился по балконам четвертого и пятого этажей многоквартирного дома. В ходе эвакуации из дома сотрудники ведомства вывели пятерых человек, включая одного несовершеннолетнего. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Как было установлено дознавателем МЧС пожар в доме начале по вине 90-летней женщины. На своем балконе она стала жечь мусор, предварительно сложив его в пластиковое ведро. Огонь на 4 квадратных метрах ликвидировали 16 специалистов, информируют в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС по РБ

Напомним, ранее в жилом многоквартирном доме в Стерлитамаке произошел взрыв газа. Взрыв произошел в ходе работ по ремонту газового оборудования. По данным экстренных служб, в результате инцидента один человек погиб, несколько получили травмы.

Читайте также:
В Уфе эвакуируют ТРЦ «Мега»Момент взрыва газа в Стерлитамаке попал на видеоЖенщина отсудила ₽250 000 за сломанный позвоночник в Башкирии
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Эвакуация#Многоквартирный дом#Пенсионерка#Инциденты
Подпишитесь
Взрыв газа в Стерлитамаке: фото и видео
Сегодня, 10:23
Женщина погибла при взрыве газа в Стерлитамаке
Сегодня, 08:38
«Работяге-газовику оторвало руку!»: очевидцы взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 08:54
Момент взрыва газа в Стерлитамаке попал на видео
Сегодня, 08:30
Байкера раздавила фура в Башкирии
Сегодня, 07:28
Судимый Борис Малядский работает юристом, откуда диплом?
Сегодня, 08:29