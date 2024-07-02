Пенсионерка едва не сожгла многоэтажку в Башкирии

В Стерлитамаке огонь распространился по балконам четвертого и пятого этажей многоквартирного дома. В ходе эвакуации из дома сотрудники ведомства вывели пятерых человек, включая одного несовершеннолетнего. К счастью, никто из жильцов не пострадал.