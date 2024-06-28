Депутат потратит ₽53 млн на гостиницу в Башкирии

По данным из открытых источников, директором ООО «Чишмы М-5» является депутат «красной» фракции башкортостанского парламента — член КПРФ Ильнур Уразметов, который также указан в качестве одного из владельцев фирмы. Руководить предприятием народный избранник начал ещё в июне 2017 года. Основная сфера деятельности компании — управления кемпингами. Среди других совладельцев указаны Закария Саттаров, Минираис Усманов и Рамиль Галиуллин. Имеется также информация о мелком госзаказе от нижегородского управления Роспотребнадзора — фирма выступила поставщиком в контракте на сумму ₽12 тысяч.