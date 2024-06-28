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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Депутат потратит ₽53 млн на гостиницу в Башкирии

Депутат потратит ₽53 млн на гостиницу в Башкирии

28 июня 2024, 15:04
Власти Республики Башкортостан подписали договор с компанией «Чишмы М-5», сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.

Предприятие заключило с республиканским правительством соглашение о защите и поощрении инвестиций. Всего в проект намерены вложить почти ₽53 млн.

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Как отметил руководитель Корпорации Наиль Габбасов, согласно документации, средства пойдут на модернизацию придорожного комплекса с гостиницей, кафе и магазином. На территории хотят обустроить парковочную зону, мойку машин и автосервис.

По данным из открытых источников, директором ООО «Чишмы М-5» является депутат «красной» фракции башкортостанского парламента — член КПРФ Ильнур Уразметов, который также указан в качестве одного из владельцев фирмы. Руководить предприятием народный избранник начал ещё в июне 2017 года. Основная сфера деятельности компании — управления кемпингами. Среди других совладельцев указаны Закария Саттаров, Минираис Усманов и Рамиль Галиуллин. Имеется также информация о мелком госзаказе от нижегородского управления Роспотребнадзора — фирма выступила поставщиком в контракте на сумму ₽12 тысяч.

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