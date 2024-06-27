Жильё в Москве становится всё более недоступным

Для желающих переехать в Москву уфимцев складывается не самая лучшая ситуация — с практически одновременным прекращением множества выгодных программ по ипотеке приходится искать съёмное жилье. Выясняем, что ждёт рынок квартир в аренду, а также где пока возможно найти жилье по адекватным ценам.

Одной из частей города, где найти доступную аренду проще всего, может показаться Бирюлёво-Западное. По медианным оценкам, там квартиру предлагают снимать за 57 тыс. рублей в месяц. Между тем стоит помнить, что цена — не единственный показатель при выборе квартиры. Нужно понимать, что за эту стоимость предлагает арендодатель. Мы изучили рынок и выяснили, в каком районе на что можно рассчитывать с минимальным бюджетом — читайте подробнее в материале «Новых известий».