Жильё в Москве становится всё более недоступным

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Одной из частей города, где найти доступную аренду проще всего, может показаться Бирюлёво-Западное. По медианным оценкам, там квартиру предлагают снимать за 57 тыс. рублей в месяц.
Между тем стоит помнить, что цена — не единственный показатель при выборе квартиры. Нужно понимать, что за эту стоимость предлагает арендодатель.
Мы изучили рынок и выяснили, в каком районе на что можно рассчитывать с минимальным бюджетом — читайте подробнее в материале «Новых известий».