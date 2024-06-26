В Уфе появится улица Шаляпина

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Инициативу сити-менеджер связал с подготовкой к 450-летнему юбилею башкирской столицы. Со слов градоначальника, с просьбой назвать в Шаляпина улицу обратился Межрегиональный Шаляпинский центр — идея местным жителям пришлась по нраву, уверяет Мавлиев.
Речь идёт об улице на южном склоне реки Белой. Там должна появиться новая дорожная сеть. Выбрать именно этот участок решили неслучайно — рядом, по улице Гоголя, 1, расположился дом, где когда-то жил великий артист.
Ранее в регионе также была установлена скульптура оперного певца. Кроме того, открылся музей Шаляпина — его расположили в усадьбе братьев Соловьевых по улице Свердлова, 86.
Культурное пространство ранее посетили актёр Сергей Безруков и пианист-виртуоз Денис Мацуев, которых месяц назад решили удостоить званий народных артистов региона.