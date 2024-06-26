mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Уфе появится улица Шаляпина

В Уфе появится улица Шаляпина

26 июня 2024, 09:02
Фото: культура.рф
Об увековечивании памяти знаменитого солиста Фёдора Шаляпина в названии уфимской улицы сообщил мэр города Ратмир Мавлиев у себя в социальных сетях.

Инициативу сити-менеджер связал с подготовкой к 450-летнему юбилею башкирской столицы. Со слов градоначальника, с просьбой назвать в Шаляпина улицу обратился Межрегиональный Шаляпинский центр — идея местным жителям пришлась по нраву, уверяет Мавлиев.

Фото: мэрия Уфы

Речь идёт об улице на южном склоне реки Белой. Там должна появиться новая дорожная сеть. Выбрать именно этот участок решили неслучайно — рядом, по улице Гоголя, 1, расположился дом, где когда-то жил великий артист.

Ранее в регионе также была установлена скульптура оперного певца. Кроме того, открылся музей Шаляпина — его расположили в усадьбе братьев Соловьевых по улице Свердлова, 86.

Культурное пространство ранее посетили актёр Сергей Безруков и пианист-виртуоз Денис Мацуев, которых месяц назад решили удостоить званий народных артистов региона.

#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Юбилей Уфы#Шаляпин
Подпишитесь
Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда
Сегодня, 05:02
Как в Краснодарском крае: ученые рассказали, как изменится погода в Уфе через 60 лет
Сегодня, 05:03
Где больше всего наркоманов в Башкирии рассказали в Роспотребнадзоре
Сегодня, 05:05
До конца десятилетия: когда в Уфе откроют многострадальный цирк
Сегодня, 04:22
Главные места для тихой охоты в Башкирии: где искать грибы
Вчера, 17:25
Шелдон Ремпал: новый легионер ХК «Салавата Юлаева»
Вчера, 17:18