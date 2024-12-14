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Муртаза Рахимов

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Декабрь
Неделя в Башкирии: покушение на мэра, новое правительство и челобитная Путину
14 декабря, 05:00
Уфимский проспект будет носить имя президента
9 декабря, 10:17
Сентябрь
Радий Хабиров переписывает указы Рахимова
30 сентября, 05:30
Июнь
В Уфе предложили переименовать улицу Цюрупы
С очередным обращением об увековечивании памяти первого руководителя Башкирии Муртазы Рахимова обратилась жительница Уфы к мэру Ратмиру Мавлиеву.
26 июня, 14:50
Февраль
Радий Хабиров высказался о первом президенте республики Башкортостан
Об этом глава республики рассказал в интервью с ИА «Башинформ».
8 февраля, 08:32
В Уфе открыли памятник Муртазе Рахимову
На церемонию приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.
7 февраля, 07:25

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