Университет отчислит 15 подравшихся студентов в Уфе

Напомним, по информации из соцсетей, многолюдная драка произошла между несколькими уроженцами Индии у здания Верховного суда Башкирии на улице Пушкина в Уфе в понедельник, 24 июня, и привлекла к себе внимание очевидцев. По словам некоторых из них, участники конфликта выясняли отношения, находясь у самого края бордюра у проезжей части.