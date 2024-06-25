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Университет отчислит 15 подравшихся студентов в Уфе

Университет отчислит 15 подравшихся студентов в Уфе

25 июня 2024, 10:05
Фото: 1MI
Скандальный ролик и расследование полиции в отношении обучающихся из Индии для Mkset прокомментировали в Башкортостанском государственном медицинском университете.

15 иностранных студентов БГМУ устроили драку в Уфе. Как заявили Mkset в пресс-службе вуза, зачинщиков и участников конфликта отчислят из университета. Сейчас МВД проводит с ними следственные действия .

В БГМУ подчеркивают, что инцидент не имеет отношения к образовательному процессу. По информации вуза, конфликт между студентами произошел на бытовой почве. В полиции причиной потасовки называют денежный долг.

Напомним, по информации из соцсетей, многолюдная драка произошла между несколькими уроженцами Индии у здания Верховного суда Башкирии на улице Пушкина в Уфе в понедельник, 24 июня, и привлекла к себе внимание очевидцев. По словам некоторых из них, участники конфликта выясняли отношения, находясь у самого края бордюра у проезжей части.

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