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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 08:03

Чиновник из Башкирии сам себя премировал

Чиновник из Башкирии сам себя премировал

24 июня 2024, 07:12
Фото: 1MI
Сотрудник сферы ЖКХ ежегодно начислял себе щедрый бонус, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Чиновник в Межгорья незаконно выписал себе премию в размере более ₽125 000. Белорецкий межрайонный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, его ждет еще два года испытательного срока.

Как было установлено в суде, на тот момент мужчина занимал должность руководителя предприятия в сфере ЖКХ. В течение трех лет под Новый год он выписывал себе премии. При этом отмечается, что у него не было таких полномочий — подобные выплаты назначает администрация города. Всего с 2021 по 2023 год он незаконно обогатился на ₽125 000.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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