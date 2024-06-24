Чиновник из Башкирии сам себя премировал

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Чиновник в Межгорья незаконно выписал себе премию в размере более ₽125 000. Белорецкий межрайонный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, его ждет еще два года испытательного срока.
Как было установлено в суде, на тот момент мужчина занимал должность руководителя предприятия в сфере ЖКХ. В течение трех лет под Новый год он выписывал себе премии. При этом отмечается, что у него не было таких полномочий — подобные выплаты назначает администрация города. Всего с 2021 по 2023 год он незаконно обогатился на ₽125 000.
Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.