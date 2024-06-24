Чиновник из Башкирии сам себя премировал

Как было установлено в суде, на тот момент мужчина занимал должность руководителя предприятия в сфере ЖКХ. В течение трех лет под Новый год он выписывал себе премии. При этом отмечается, что у него не было таких полномочий — подобные выплаты назначает администрация города. Всего с 2021 по 2023 год он незаконно обогатился на ₽125 000.