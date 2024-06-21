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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Ползучий гад перепугал уфимку

Ползучий гад перепугал уфимку

21 июня 2024, 10:41
У входа в подъезд девушку ждала неприятная встреча, которую она сняла на видео и рассказала Mkset.

Жительница Уфы Анжелика вечер четверга, 20 июня, провела в шоковом состоянии. Когда девушка подходила к многоэтажке на Мингажева, 121/3 в Уфе, ее ждала неприятная случайная встреча. На асфальте рядом с ногами уфимки проползла неизвестная змея.

— Я так боюсь. Кошмар! Она такая большая! Жесть! — не скрывала своих эмоций во время съемки видео Анжелика.

Пока девушка в шоке фиксировала встречу на камеру, змея доползла до ближайшей лужицы и совершенно спокойно утолила жажду.

Насколько змея была опасна для человека — рассуждать сложно. Вполне возможно, что это мог быть безобидный ужи, но риск смертельной встречи всё же исключать не стоит.

Опасную змею обнаружили на одном из популярных мест отдыха в Башкирии
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#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Шок#Ползучие гады#Неприятная встреча
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