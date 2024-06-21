Ползучий гад перепугал уфимку

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Жительница Уфы Анжелика вечер четверга, 20 июня, провела в шоковом состоянии. Когда девушка подходила к многоэтажке на Мингажева, 121/3 в Уфе, ее ждала неприятная случайная встреча. На асфальте рядом с ногами уфимки проползла неизвестная змея.
— Я так боюсь. Кошмар! Она такая большая! Жесть! — не скрывала своих эмоций во время съемки видео Анжелика.
Пока девушка в шоке фиксировала встречу на камеру, змея доползла до ближайшей лужицы и совершенно спокойно утолила жажду.
Насколько змея была опасна для человека — рассуждать сложно. Вполне возможно, что это мог быть безобидный ужи, но риск смертельной встречи всё же исключать не стоит.