Опасную змею обнаружили на одном из популярных мест отдыха в Башкирии

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Змею обнаружили у деревни Асканыш Иглинского района на пляже реки Сим, которая, предположительно, является гадюкой Никольского. Очевидцы засняли на видео рептилию и выложили в соц. сети.
В комментариях под видео люди заявили что змея является очень ядовитой
— Крайне ядовитая. На пляже всегда много народа, люди приезжают с детьми и животными. Будьте осторожнее, после укуса до города можно не доехать, — поделились местные жители в соцсетях.
По данным из открытых источников, этот вид змей действительно ядовит. Однако укус этих гадюк не смертелен, потребуется только медицинская помощь
Ранее Mkset писали о нападение опасного хищника на детский сад. Пресмыкающееся заползло в здание дошкольной организации. Заметив рептилию, сотрудники детского сада немедленно обратились в экстренные службы.