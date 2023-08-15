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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Опасную змею обнаружили на одном из популярных мест отдыха в Башкирии

Опасную змею обнаружили на одном из популярных мест отдыха в Башкирии

15 августа 2023, 13:18
Фото: 1MI
В соц.сети попало видео, на котором жителям идеревни Асканыш была обнаружено опасное пресмыкающее

Змею обнаружили у деревни Асканыш Иглинского района на пляже реки Сим, которая, предположительно, является гадюкой Никольского. Очевидцы засняли на видео рептилию и выложили в соц. сети.

В комментариях под видео люди заявили что змея является очень ядовитой

— Крайне ядовитая. На пляже всегда много народа, люди приезжают с детьми и животными. Будьте осторожнее, после укуса до города можно не доехать, — поделились местные жители в соцсетях.

По данным из открытых источников, этот вид змей действительно ядовит. Однако укус этих гадюк не смертелен, потребуется только медицинская помощь

Ранее Mkset писали о нападение опасного хищника на детский сад. Пресмыкающееся заползло в здание дошкольной организации. Заметив рептилию, сотрудники детского сада немедленно обратились в экстренные службы.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Происшествия
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