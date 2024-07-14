mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Шок

Выбрать дату
Июль 2024
Брошенная уфимка вызвала на свидание спасателей
Ссора во время романтической прогулки закончилась двумя часами плутания по лесу, сообщает управление гражданской защиты населения Уфы.
14 июля 2024, 11:27
Июнь 2024
Ползучий гад перепугал уфимку
У входа в подъезд девушку ждала неприятная встреча, которую она сняла на видео и рассказала Mkset.
21 июня 2024, 10:41
Апрель 2024
Чувствительный контент. Всех шокировала непристойность из Стерлитакама
По соцсетям расходится видео, снятое у Вечного огня. После «шалости» детей пламя погасло.
30 апреля 2024, 10:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика