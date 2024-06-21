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Published Сегодня, 08:32

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Начальник обложил данью сотрудников в Башкирии

Начальник обложил данью сотрудников в Башкирии

21 июня 2024, 08:32
Фото: МСУТ СК по РБ
Транспортные следователи завели уголовное дело на замначальника Дёмского моторвагонного депо — мужчина с 2019 года устраивал поборы с подчинённых, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК.

За небольшую плату — от ₽500 до 3500 — начальник предлагал сотрудникам депо Безымянки закрывать глаза на прогулы и другие нарушения. Для функционирования коррупционной схема была отлажена целая система с ответственными на местах лицами — полный список фигурантов следователям пока только предстоит выяснить.

Видео: МСУТ СК по РБ

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подсудимого. Широкомасштабные проверки железнодорожников сейчас проводят по всему Приволжью. Правоохранители не исключают другие эпизоды преступлений.

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