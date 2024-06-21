Начальник обложил данью сотрудников в Башкирии

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
За небольшую плату — от ₽500 до 3500 — начальник предлагал сотрудникам депо Безымянки закрывать глаза на прогулы и другие нарушения. Для функционирования коррупционной схема была отлажена целая система с ответственными на местах лицами — полный список фигурантов следователям пока только предстоит выяснить.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подсудимого. Широкомасштабные проверки железнодорожников сейчас проводят по всему Приволжью. Правоохранители не исключают другие эпизоды преступлений.